Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter flüchtet bei Tatentdeckung nach Einbruch in Pkw

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Am Mittwoch (27. September) bemerkte ein Anwohner des Masurenwegs, dass gegen 17.20 Uhr eine bislang unbekannte männliche Person die Scheibe eines an der Wohnanschrift abgestellten Pkw eingeschlagen hatte. Als der Mann auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Täter mit einem E-Scooter. In Höhe der Ortszufahrt Oerath überquerte der Unbekannte die Landstraße 3 und setzte seine Flucht in der Ortslage Oerath in unbekannte Richtung fort. Er hatte laut Beschreibung eine dunkle Hautfarbe und war mit einem gelben T-Shirt und einer blauen Hose bekleidet. Wer kann sachdienliche Angaben zu diesem Vorfall machen? Wer kennt den beschriebenen E-Scooter-Fahrer? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

