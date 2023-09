Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelec-Fahrer nach Sturz schwerverletzt

Heinsberg (ots)

Am Donnerstag (28. September) verletzte sich ein Pedelec-Fahrer nach einem Sturz so schwer, dass er mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der 60-Jährige war zuvor mit seinem Rad gegen 17.30 Uhr auf der Borsigstraße unterwegs, als er ohne ersichtlichen Grund zu Fall kam und mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug.

