Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen der Polizei Heinsberg

Selfkant-Tüddern (ots)

Am Dienstag, 26. September, führten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Heinsberg zwischen 10 Uhr und 18 Uhr groß angelegte Verkehrskontrollen an der Sittarder Straße / Millener Weg durch. Dabei stellten sie unter anderem fest, dass elf Fahrzeugführer während der Fahrt ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Sie erhoben Verwarngelder und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. In drei Fahrzeugen befanden sich Kinder auf dem Rücksitz, die nicht ordnungsgemäß angeschnallt wurden. Weil sie ihre Ladung nicht richtig gesichert hatten, wurde zwei Verkehrsteilnehmern ein Verwarngeld angeboten. Fünf Fahrzeugführer standen unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln. Ihnen wurden Blutproben entnommen und Anzeigen gegen sie gefertigt. Die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt. Einer der Betroffenen verfügte zudem nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Vier Verkehrsteilnehmer nutzen während der Fahrt verbotswidrig ihr Mobiltelefon und erhielten deswegen Anzeigen. Auch zukünftig wird es weitere unangekündigte Verkehrskontrollen der Polizei geben, um die Sicherheit auf den Straßen im Kreis Heinsberg zu erhöhen.

