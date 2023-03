Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eskalation am Gartenzaun

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein langjähriger Nachbarschaftsstreit lief am Mittwoch in den frühen Abendstunden in Lassdorf aus dem Ruder. Weil eine Anwohnerin immer wieder Gartenabfälle über den Zaun im Grundstück der Nachbarin entsorgte, stellte diese sie zur Rede. Nach verbalen Streitigkeiten griff enediese zur Gartenhake und schlug mehrfach in Richtung ihrer Nachbarin, welche am Oberarm getroffen und leicht verletzt wurde. Ärztliche Versorgung wurde nicht benötigt, gegen die Verursacherin wurde die entsprechende Anzeige gefertigt.

