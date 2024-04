POL-WE: + Brand in Waldstück + Dieseldiebstahl +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

Friedberg: Brand in Waldstück

Gegen 19:20 Uhr rückten am Mittwochabend (10.04.2024) Feuerwehr und Polizei zum ehemaligen Truppenübungsplatz im Friedberger Stadtteil Ockstadt aus. Grund hierfür war der Brand einer circa 100 m² großen Fläche am Waldrand, der mehrere Bäume und Geäst in Mitleidenschaft zog. Das Feuer konnte vollständig durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Kefenrod: Dieseldiebstahl

Zweimal kam es in den vergangenen Tagen zum Diebstahl größerer Mengen Diesel aus Baufahrzeugen, die an einer Baustelle an der Kreisstraße 211 bei Kefenrod/Hitzkirchen im Einsatz sind. In der Zeit von Freitag (05.04.2024), 15:00 Uhr bis Montag (08.04.2024), 06:30 Uhr zapften Unbekannte insgesamt über 1200 Liter Diesel aus mehreren Baustellenfahrzeugen ab. Weitere 500 Liter pumpten sie von Dienstag (09.04.2024), 17:00 Uhr bis Mittwoch (10.04.2024), 07:00 Uhr aus zwei Fahrzeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation Büdingen unter Tel.: 06042 96480 entgegen.

