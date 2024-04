Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Autobahnpolizei stoppt Lkw +

Bild-Infos

Download

Friedberg (ots)

Florstadt: Polizei stellt erhebliche Mängel an Lkw fest

Einer Streife der Polizeiautobahnstation Mittelhessen fiel am Mittwoch (10.04.2024) gegen 10:00 Uhr auf der A45 im Bereich Florstadt ein Lkw im sogenannten "Hundegang" auf. Vorder- und Hinterachse des Fahrzeugs waren versetzt, was dazu führten, dass der Lkw nur schwer in der Spur gehalten werden konnte. Im Rahmen einer Kontrolle bemerkten die Polizisten, dass die Bremsscheibe vorne rechts mehrfach gerissen war. Um den Grund für den Achsschiefstand zu ermitteln, zogen die Beamten einen Sachverständigen hinzu. Dieser erkannte unter anderem, dass die hintere Achse auf der rechten Seite locker war, was zur Stilllegung des Lkw durch die Polizei führte. Zudem stellte die Streife der Autobahnpolizei fest, dass der 42-jährige Fahrer aus dem Rhein-Main-Gebiet gänzlich auf die Sicherung der Ladung verzichtete und seine Fahrerkarte in der Vergangenheit nicht regelmäßig nutzte. Eine Lizenz für gewerblichen Güterverkehr konnte der Mann ebenfalls nicht vorlegen. Dies alles hatte zur Folge, dass die Spedition die Ladung in ein anderes Fahrzeug umladen musste. Für den Lkw ging es per Abschleppwagen in eine Werkstatt. Neben diversen festgestellten Ordnungswidrigkeiten hat die Autobahnpolizei zudem Ermittlungen aufgenommen, da der Lkw erst kurze Zeit vorher beim TÜV war - ohne Beanstandungen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell