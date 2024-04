Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Zwei Brände im Wetteraukreis +

Münzenberg: Leichtverletzter bei Brand

Gegen 02:40 Uhr kam es am frühen Mittwochmorgen (10.04.2024) im Kneibenweg des Münzenberger Stadtteils Gambach zum Brand einer zu Wohnungen ausgebauten Scheune mit angrenzender Garage. Alle sieben in den Wohnungen befindlichen Personen konnten sich eigenständig ins Freie begeben. Bei einem Bewohner bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung, sodass ihn ein Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus brachte. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Das Haus ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Zur genauen Brandursache liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Spezialisten der Kriminalpolizei haben die Brandursachenermittlungen vor Ort aufgenommen.

Florstadt: Brand eines Einfamilienhauses

Am Mittwoch (10.04.2024) meldete eine Hausbewohnerin aus der Straße "Sternbacher Weg" in Nieder-Florstadt gegen 04:45 Uhr einen Brand in ihrem Wohnhaus. Durch die Feuerwehr konnten die 83-jährige Mitteilerin und ihr 94-jähriger Ehemann aus dem Haus gerettet werden. Beide wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von mindestens 100.000 Euro. Bis auf Weiteres ist das Haus unbewohnbar. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

