POL-WE: + Einbruch in Gaststätte + Trickdiebinnen in Bad Nauheim + 50.000 Euro Schaden durch Randale + Diebstahl aus Pkw +

Bad Vilbel: Einbruch in Gaststätte

Bargeld und mehrere Flaschen mit alkoholischen Getränken erbeuteten ein oder mehrere Einbrecher in einer Gaststätte in der Frankfurter Straße in Bad Vilbel. In der Zeit von Donnerstag (04.04.2024), 23:55 Uhr bis Freitag (05.04.2024), 09:00 Uhr drangen der oder die Täter durch einen Hintereingang in das Restaurant ein und durchsuchten die Räume. Zeugen, die den oder die Täter beobachteten oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Bad Nauheim: Seniorin wird Opfer von Trickdiebinnen

Am Donnerstag (04.04.2024) wurde eine 85-jährige Bad Nauheimerin Opfer von zwei Trickdiebinnen. Die Geschädigte hob eine vierstellige Summe Bargeld bei ihrer Bank ab und verstaute dieses in ihrer Handtasche. In der Karlstraße, kurz vor dem Friedrich-Ebert-Platz, sprachen zwei junge Frauen die Dame an und fragte nach dem Weg zum Krankenhaus. Die beiden unbekannten Frauen hielten der Seniorin einen Stadtplan vor und baten um eine Wegbeschreibung. Ihre Handtasche hatte die Geschädigte im Korb des mitgeführten Rollators stehen. Mit dem Stadtplan verdeckten die beiden Täterinnen die Handtasche, sodass sie unbemerkt das Bargeld aus der Tasche nehmen konnten. Als die Bad Nauheimerin bemerkte, dass es sich nicht um einen Stadtplan der Kurstadt handelte, erkundigten sich die zwei Frauen nach dem Weg zum Bahnhof und gingen in Richtung Innenstadt. Das Fehlen des Bargelds stellte die 85-Jährige erste zuhause fest. Bislang liegt keine genaue Beschreibung der beiden Diebinnen vor. Die Geschädigte schätzt die jungen Frauen auf 17 bis 20 Jahre alt. Die Friedberger Kriminalpolizei bitte daher Zeugen, die den Vorfall am Donnerstag gegen 11:45 Uhr in der Bad Nauheimer Innenstadt gesehen haben oder Angaben zu den beiden gesuchten Frauen machen können, sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden. Die Polizei rät dazu, Bargeld immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung und nach Möglichkeit dicht am Körper oder aber Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite zu tragen. Stellen Sie zudem beim Abheben von Bargeld in der Bank sicher, dass niemand sieht, wie viel Bargeld sie erhalten und wo sie dieses verstauen.

Bad Vilbel: Hohe Schadenssumme durch Sachbeschädigungen

Für einen Sachschaden in Höhe von geschätzten 50.000 Euro sorgte am späten Freitagabend (05.04.2024) ein 23-jähriger aus Frankfurt in Bad Vilbel. Zunächst zerstörte er die Glasscheiben einer Bushaltestelle auf dem Bahnhofsvorplatz. Im Bereich der Bahnsteige beschädigte der Frankfurter einen Fahrkartenautomaten sowie zwei weitere Scheiben des Bahnhofsgebäudes. Danach fuhr der Mann mit der S-Bahn nach Dortelweil, wo er mit einem Stein gegen ein Wohnhaus warf und dabei eine Außenbeleuchtung zerstörte sowie Teile der Hausfassade beschädigte. Der Randalierer zog weiter zum Brunnencenter. Dort angekommen, schlug er mit einer Metallstange mehrere Glasscheiben der Haupteingangstür ein. Die eingesetzten Streifen der Polizeistation Bad Vilbel trafen den 23-Jährigen im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen an und nahmen ihn fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille. Da sich der junge Mann in den Gewahrsamszellen der Polizei selbst verletzte, folgte eine Vorstellung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Der diensthabende Arzt lehnte eine Aufnahme ab, sodass der Mann im Anschluss entlassen wurde.

Butzbach: Diebstahl aus Pkw

In der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 19:10 Uhr am vergangenen Freitag (05.04.2024) gelang es einem bislang nicht bekannten Täter einen auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Butzbacher Bismarckstraße abgestellten schwarzen Ford C-Max zu öffnen. Die auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche, einen Rucksack und ein Handy nahm der Täter an sich. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Butzbach (Tel.: 06033 70430) in Verbindung zu setzen.

