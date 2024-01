Feuerwehr München

FW-M: Schwierige Rettung aus Aufzug (Neuperlach)

München (ots)

Dienstag, 23. Januar 2024, 18.10 Uhr

Otto-Hahn-Ring

Aus bisher unbekannten Gründen ist am Dienstagabend bei einem Aufzug die Fangvorrichtung ausgelöst worden. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Die Rettung aus dem Aufzug gestaltete sich schwierig.

Gegen 18 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle München der Notruf einer Betriebsfeuerwehr. Auf einem Betriebsgelände war ein Aufzug in einem Gebäude stecken geblieben. Da die Fangvorrichtung ausgelöst hatte, konnte der Aufzug nicht mehr verfahren werden. Durch das abrupte Abbremsen war der etwa 40-jährige Mann im Aufzug gestürzt und hatte sich leicht verletzt. Auch der inzwischen eingetroffene Techniker konnte das Problem nicht lösen.

Den Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München gelang es in Zusammenarbeit mit der Betriebsfeuerwehr, die Aufzugskabine mithilfe eines Mehrzweckzuges so weit anzuheben, dass die Fangvorrichtung gelöst werden konnte. Dadurch konnte der Aufzug mithilfe der Steuerung auf Geschoßgleiche gebracht werden. Nach etwa zwei Stunden konnte der Mann den Aufzug verlassen. Er musste nicht in eine Klinik transportiert werden. Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(bro)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell