POL-WE: + Schulkontrollen im Wetteraukreis + Trickdiebe durchschaut + Einbrecher in Bad Vilbel + Beim Spielen geschlagen + Unfallfluchten in Nidda und Karben +

Polizei kontrolliert Schülerinnen und Schüler

Altenstadt, Gedern und Bad Nauheim: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Regionalen Kriminalinspektion Wetterau, unterstützt von Kolleginnen und Kollegen der Polizeistation Büdingen und dem Schutzmann vor Ort Bad Nauheim, überprüften Mitte März an verschiedenen Schulen im Wetteraukreis überwiegend jugendliche Schülerinnen und Schüler. Im Bereich einer Gesamtschule in Altenstadt und an einer Schule in Gedern kontrollierten die Ordnungshüter 24 Schülerinnen und Schüler. Hierbei stellten sie bei den unter 18-jährigen einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) und in zwei anderen Fällen mitgeführte Tierabwehrsprays fest. Des Weiteren wurden mehrere Verstöße gegen die Schulordnung, wie zum Beispiel das Mitführen von Zigaretten und E-Zigaretten sowie das unerlaubte Verlassen des Schulgeländes während der Unterrichtszeit, registriert. Nur wenige Tage nach der Kontrolle im Ostkreis überprüften die Beamtinnen und Beamten auch drei Schulen in Bad Nauheim. Insgesamt 26 Schülerinnen und Schüler konnten an den drei Lehranstalten genauer unter die Lupe genommen werden. Auch an diesem Tag wurden die Polizisten fündig. In zwei Fällen fertigten sie Anzeigen wegen Verstößen gegen das BtMG. Für einen der mit Betäubungsmitteln angetroffenen Schüler endete der Schultag dadurch auch früher. Er wurde zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung zur Polizeistation nach Friedberg gebracht. Auf einen 19-jährigen Schüler kommt nun ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz zu. Er führte auf dem Weg zur Schule einen Schlagstock mit sich. Auf Grund der Ergebnisse der Kontrollen an mehreren Bildungseinrichtungen wird die Kriminalpolizei im Wetteraukreis auch in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin Schulkontrollen durchführen.

Bad Nauheim: Trickdiebe durchschaut

Eine aufmerksame Bad Nauheimerin durchschaute am Mittwoch (03.04.2024) den Trick zweier Gauner, von denen sich einer als Mitarbeiter der Stadt ausgab. Gegen 09:45 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür der Dame und gab vor, die Wasserleitungen in der Wohnung warten zu müssen. Der Unbekannte ging daraufhin mit der Hausherrin ins Bad und versuchte sie dort abzulenken, während ein zweiter Täter die Wohnung betrat und ungesehen ins Schlafzimmer gelangen wollte. Die wachsame Seniorin bemerkte dies jedoch und forderte beide Personen entschieden dazu auf, die Wohnung zu verlassen. Unverrichteter Dinge entfernten sich die beiden Männer. Die Polizei rät dazu, sich zu versichern, ob es sich tatsächlich um Mitarbeiter der Stadt handelt, bevor fremde Personen ins Haus gelassen werden. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Haustür tatsächlich geschlossen ist und sich nicht unbemerkt weitere Personen ins Haus begeben können. Zeugen, die am Mittwochvormittag auffällige Personen im Bereich der Hochwaldstraße in Bad Nauheim gesehen habe, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: Einbrecher in Bad Vilbel unterwegs

Auf mehrere Wohnhäuser in der Paul-Ehrlich-Straße in Bad Vilbel hatte es ein Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag (04.04.2024) abgesehen. Bei insgesamt vier Wohnhäusern versuchte der unbekannte Mann durch die Hauseingangstür einzudringen. An drei Haustüren, die verschlossen waren, scheiterte er. Bei einem Wohnhaus gelang es dem Täter jedoch durch die Hauseingangstür das Haus zu betreten. Zum Diebesgut können bislang keine genauen Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei geht derzeit Hinweisen nach, dass es sich bei dem Täter um einen circa 30 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren und Bart handeln könnte. Die Person soll eine rot-graue Jacke getragen haben. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen, die den Mann bei der Tatausführung oder in der Nähe des Tatortes gesehen oder anderweitige Beobachtungen in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 04:00 Uhr gemacht haben, telefonisch unter 06031 6010 bei der Kriminalpolizei in Friedberg melden. Außerdem rät die Polizei dazu, die Hauseingangstüren nach Möglichkeit abzuschließen, um zu verhindern, dass Täter mit einfachen Mittel unverschlossene Türen öffnen können.

Wöllstadt: Beim Spielen geschlagen - Zeugen gesucht

Mehrere Kinder spielten am Ostersonntag (31.03.2024) gegen 17:40 Uhr auf dem Sportplatz in Ober-Wöllstadt gemeinsam Fußball, ehe sie in Streit gerieten. Der hinzukommende Vater eines der Kinder zog daraufhin einen 10-jährigen Jungen an dessen Kleidung hinter sich her und schlug ihm mit der flachen Hand ins Gesicht. Eine unbeteiligte Frau, die sich ebenfalls mit Kindern auf dem Sportgelände aufgehalten hatte, ging dazwischen und diskutierte anschließend mit dem Mann. Die Dame ist eine wichtige Zeugin für die weiteren Ermittlungen und wird gebeten, sich bei der Polizeistation Friedberg zu melden. Weitere Zeugen können sich unter Tel.: 06031 6010 ebenfalls an die Friedberger Polizei wenden.

Nidda: Stromkästen angefahren

Am Freitag (22.03.2024) wurden im Zeitraum von 11:00 Uhr - 13:00 Uhr in Nidda/Harb, in der Karlsbader Straße in Höhe der Hausnummer 13, zwei Stromverteilerkästen durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren. Anschließend fuhr der Fahrer mit seinem Wagens davon, ohne den Unfall zu melden. Der Schaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro. Die Polizeistation Büdingen sucht daher Unfallzeugen. Hinweise können telefonisch unter 06042 96480 gegeben werden.

Karben: Audi gestreift

Die Polizeistation Bad Vilbel sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht in der Heitzhöfer Straße in Karben. Dort war ein schwarzer Audi A5 am vergangenen Donnerstag (28.03.2024) im Zeitraum von 13:30 Uhr - 17:30 Uhr in Höhe der Hausnummer 25 abgestellt. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte im Vorbeifahren den geparkten Wagen. Eine Meldung des Unfalls erfolgte nicht. Der am Audi entstandene Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Bad Vilbel unter Tel.: 06101 54600 entgegen.

