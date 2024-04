Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbruch bei Tageslicht + Tresor gestohlen + Werkzeug und Diesel geklaut + Farbschmierereien an Außenmauer +

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Einbruch bei Tageslicht

Zu einem Einbruch im Laufe des Tages kam es am Dienstag (02.04.2024) im Bad Nauheimer Stadtteil Nieder-Mörlen. Im Zeitraum von 07:45 Uhr bis 17:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter die rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Weingartenstraße und gelangten so in das Wohnhaus. Dort wurden mehrere Räume durchsucht. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld und Schmuck. Die Polizei geht derzeit Hinweisen nach, wonach sich eine männliche Person mit dunklem Teint, circa 170 cm groß und etwa 30 Jahre alt, am Dienstag in der Nähe des Grundstücks aufgehalten haben soll. Die Kriminalpolizei Friedberg sucht daher weitere Zeugen, die die Täter beobachtet oder andere Auffälligkeiten festgestellt haben. Hinweise können telefonisch unter 06031 6010 gegeben werden.

Rockenberg: Tresor gestohlen

In der Zeit von Ostermontag (01.04.2024), 19:30 Uhr bis Dienstag (02.04.2024), 05:20 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer privaten Kfz-Werkstatt in der Södeler Straße in Oppershofen. Nachdem das Öffnen eines Tresors nicht gelang, luden die Täter ihn in ein Fahrzeug des Geschädigten, einen schwarzen Seat Arona. Anschließend entfernten sie sich mit dem Pkw. Am Dienstagmorgen konnte das Auto gegen 07:25 Uhr in der Södeler Straße in Wölfersheim/Södel parkend festgestellt werden. Der Tresor wurde in einem Waldstück zwischen Oppershofen und Södel aufgefunden. Konkrete Angaben zur Beute können bislang nicht gemacht werden. Die Polizei fragt daher: Wer hat den Einbruch in Oppershofen beobachtet? Wem sind die Täter oder der schwarze Seat Arona in dem genannten Zeitraum in Oppershofen, Södel oder dem Waldstück aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Niddatal: Werkzeug und Diesel geklaut

Mehrere Baucontainer wurden über das Osterwochenende auf einer Baustelle in der Assenheimer Straße in Niddatal/Bönstadt aufgebrochen. Die unbekannten Täter erlangten dabei unter anderem Werkzeug, eine Kaffeemaschine und eine größere Menge Dieselkraftstoff im Wert von etwa 6.500 EUR. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf knapp 5.000 EUR. Zeugen, denen im Zeitraum von Gründonnerstag (28.03.2024), 17:00 Uhr bis Dienstag (02.04.2024), 07:00 Uhr Personen oder Fahrzeuge auf dem Baustellengelände aufgefallen sind, können sich an die Polizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 wenden.

Bad Vilbel: Farbschmierereien an Außenmauer

Am Dienstag (02.04.2024) stellten Zeugen gegen 18:45 Uhr an der Außenmauer einer Firma in der Straße "Im Rosengarten" in Bad Vilbel mehrere Farbschmierereien fest und meldeten dies der Polizei. Bei den Schmierereien handelt es sich um ein Hakenkreuz, rassistische Parolen und sexistische Symbole. Ein konkreter Tatzeitraum ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: 06101 54600 zu melden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

