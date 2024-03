Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Falsche Polizisten erbeuten 80.000 Euro + Nach Unfallflucht Zeugen gesucht + Einbruch in Niddatal + Einbrecher überrascht +

Bad Nauheim - Schwalheim: Schockanrufer erbeuten 80.000 Euro -

Mit einer Variante der Masche "Falsche Polizeibeamte" erleichterten dreiste Betrüger gestern eine Seniorin um Gold und Schmuck. Die betagte Bad Nauheimerin wollte damit die angeblich drohende Untersuchungshaft ihres Sohnes verhindern.

Am Vormittag rief ein falscher Polizist aus Berlin auf dem Festnetz an. Der Sohn, so der Betrüger, habe in Berlin einen Unfall verursacht, durch den eine schwangere Frau verstorben sei. Die Untersuchungshaft könne mit einer Kaution in Höhe von knapp 30.000 Euro verhindert werden. Da das Opfer nicht über entsprechendes Barvermögen verfügte, willigte der falsche Polizist ein, den Gegenwert in Gold und Goldschmuck beim Amtsgericht in Friedberg zu hinterlegen. Im weiteren Verlauf erhöhte sich die Kautionssumme auf 70.000 Euro. Der Anrufer hielt das Gespräch über mehrere Stunden aufrecht und übte mehr und mehr Druck auf das Opfer aus. Damit die Seniorin nicht persönlich am Amtsgericht vorstellig werden musste, bot der Betrüger letztlich an, einen Kurier an ihre Wohnanschrift zu schicken. Dieser klingelte gegen 14.30 Uhr am Haus des Opfers und nahm Gold und Schmuck im Wert von rund 80.000 Euro entgegen.

Der Kurier war Mitte bis Ende 20 Jahre alt, etwa 190 cm groß. Er hatte blonde lockige Haare mit Seitenscheitel, blaue Augen und trug einen Anorak und eine Jeans.

Zeugen, die den Boten gestern Nachmittag, gegen 14.30 Uhr in Schwalheim beobachteten oder denen sonst in diesem Zusammenhang dort Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Polizeistation in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Um den dreisten Betrügerinnen und Betrügern den Garaus zu machen, bittet die Polizei um Mithilfe. Sprechen Sie mit älteren Angehörigen über die miesen Maschen der Gauner. Stellen Sie sich als Ansprechpartner für ihre Angehörigen zur Verfügung. Zeigen Sie die Möglichkeit auf, unter der Nummer 110 jederzeit die Polizei zu Hilfe holen zu können.

Um nicht auf die Betrugsmasche hereinzufallen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert. - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Polizeibeamter ist: suchen Sie sich die Telefonnummer ihrer Polizeistation heraus und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Geben Sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Nidda: Abgedrängt / Nach Unfallflucht Zeugen gesucht -

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagmorgen auf der Landstraße zwischen Glashütten und Nidda, bittet die Polizei um Mithilfe. Insbesondere die Insassen eines roten Ford Fiesta werden gebeten, sich als Zeugen zu melden. Gegen 06.45 Uhr war ein 56-Jähriger in seinem blauen Ford Focus in Richtung Nidda unterwegs. Vor ihm fuhren zwei weiße Pritschenwagen. Der Gedener setzte mit seinem Focus zum Überholen an. Als er sich mit seinem Wagen in Höhe des direkt vor ihm fahrenden Pritschenwagens befand, zog der Fahrer ebenfalls zum Überholen auf die Fahrspur des Fords. Der 56-Jährige lenkte nach links, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, und kam letztlich von der Fahrbahn ab. Die beiden Pritschenwagen fuhren in Richtung Nidda davon. Die Schäden am Focus beziffert die Polizei auf rund 2.500 Euro. Direkt im Anschluss passierte ein roter Ford Fiesta die Unfallstelle. Die Insassen können möglicherweise Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen weißen Pritschenwagen machen. Die Ermittler der Polizeistation Büdingen bitten diese sich unter Tel.: (06042) 96480 zu melden.

Niddatal: Über Terrassentür eingestiegen -

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stiegen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Wintersteinstraße ein. Zwischen 20.00 Uhr und 00.30 Uhr schlugen sie die Scheibe der Terrassentür ein, entriegelten diese und suchten im Inneren nach Beute. Angaben zu gestohlenen Wertsachen können momentan noch nicht gemacht werden. Die Reparatur der Tür wird etwa 1.000 Euro kosten. Hinweise zu den Einbrechern nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Wölfersheim: Einbrecher überrascht / Polizei bittet um Mithilfe -

Mit dem Schrecken kam die Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Heyenheimer Weg davon, nachdem sie in ihrem Haus auf einen Einbrecher traf. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Täter heute Morgen, gegen 01.00 Uhr über ein offenstehendes Fenster in das Haus einstieg. Im Anschluss durchsuchte er das Wohnzimmer. Im Schlafzimmer traf er auf die Bewohnerin und forderte Bargeld von ihr. Sie drohte, die Polizei zu alarmieren, worauf der Unbekannte aus dem Haus floh.

Der Einbrecher war ca. 170 cm groß, zwischen 50 und 60 Jahre alt und von schlanker Statur. Er hatte einen hellen Teint und sprach Deutsch mit mutmaßlich osteuropäischem Akzent. Zur Tatzeit trug der eine grau/grüne Jacke mit Kapuze sowie eine graue Hose.

- Wem ist der Einbrecher heute in den frühen Morgenstunden im Heyenheimer Weg aufgefallen? - Wer kann Angaben zur Identität des Täters machen? - Wem sind dort zur genannten Zeit sonst Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Guido Rehr, Pressesprecher

