POL-WE: + Einbruch in Wöllstadt scheitert + AMG in Vornhausen gestohlen + Diebe in Ober-Hörgen unterwegs + wichtiger Unfallzeuge gesucht + Einbrüche in Vilbel +

Wöllstadt: Einbrecher scheitert -

Am Donnerstagabend, zwischen 19.20 Uhr und 22.00 Uhr versuchte ein Einbrecher in ein Haus in der Gondolfstraße einzudringen. Er schlug die Scheibe eines Fensters ein, verletzte sich offensichtlich dabei und suchte das Weite, ohne das Haus betreten zu haben. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise zu dem Einbrecher nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Büdingen-Vornhausen: Mercedes AMG gestohlen -

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlugen Autodiebe in der Blumenstraße zu. Die Diebe überwanden die Diebstahlsicherungen eines dort geparkten grauen Mercedes AMG C63 S und fuhren mit dem rund 70.000 Euro teuren Boliden davon. Der Wagen ist mit den Kennzeichen FB-RR 693 zugelassen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat in diesem Zusammenhang in der Blumenstraße Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Benz machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Münzenberg - Ober-Hörgen: Auf Beute aus Keller, Hütte und Garage abgesehen -

In der Gambacher Straße und in der Straße "In den Kappesgärten" gingen Unbekannte auf Diebestour. Sie verschafften sich in der Gambacher Straße gewaltsam Zutritt zu einer Garage und griffen sich mehrere Elektrowerkzeuge der Marke "Makita". Im Hof eines Anwesens derselben Straße hebelten sich vergeblich an einer Kellertür. In der Straße "In den Kappesgärten" brachen sie auf einem Grundstück eine Gartenhütte auf, machten jedoch keine Beute. Die Ermittler der Butzbacher Polizei bitten um Mithilfe: Wer hat die Diebe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Gambacher Straße oder der Straße "In den Kappesgärten" beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nehmen die Polizisten unter Tel.: (06033) 70430 entgegen.

Ortenberg: Flucht beobachtet - Zettel hinterlassen / Polizei sucht wichtigen Zeugen -

Eine Unfallflucht am Montag in der Wilhelm-Leuschner-Straße beschäftigt derzeit den Fluchtermittler der Büdinger Polizei. Er sucht einen wichtigen Zeugen, der den Zusammenstoß offensichtlich beobachtet hatte und eine entsprechende Notiz am beschädigten Wagen zurückließ. Zwischen 10.30 Uhr 12.00 Uhr stand auf dem Parkplatz des Kik-Marktes ein schwarzer 1-er BMW. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der flüchtige Unfallfahrer den BMW an der Front der Beifahrerseite und ließ einen rund 1.500 Euro teuren Schaden zurück. Ein Zeuge notierte sie das Kennzeichen des Unfallfahrers und heftete den Zettel an den BMW. Ermittlung beim Halter ergaben, dass das für die Kennzeichen zugelassene Fahrzeug als Unfallwagen ausgeschlossen werden kann. Der Unfallzeuge wird nun gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 bei der Polizeistation in Büdingen zu melden.

Bad Vilbel: Über Terrassentüren eingestiegen -

Nach Einbrüchen am Donnerstag in der Berliner- und der Martin-Luther-Straße bittet die Vilbeler Polizei um Mithilfe. Im Zeitraum von 14.00 Uhr bis etwa 23.15 Uhr machten sich die Täter an der Terrassentür eines Hauses in der Berliner Straße zu schaffen. Sie hebelten diese auf, stiegen ein und durchwühlten sämtliche Räume. Ihnen fielen Schmuck und Bargeld von noch nicht bekanntem Wert in die Hände. Die Reparatur der Terrassentür wird etwa 500 Euro kosten.

In der Martin-Luther-Straße schlugen die Diebe zwischen 14.30 Uhr und 20.30 Uhr zu. Sie öffneten die lediglich gekippte Terrassentür eines Hauses, öffneten diese und suchten im Inneren nach Wertsachen. Derzeit gehen die Bewohner davon aus, dass die Diebe keine Beute machten. Möglicherweise überraschten die nach Hause zurückkehrenden Bewohner die Täter, worauf diese über die Terrassentür flüchteten. Eine Beschreibung können die Zeugen nicht abgeben.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat die Diebe in der Berliner- oder der Martin-Luther-Straße beobachtet? - Wem sind dort zur genannten Zeit Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? - Wer hat die Einbrecher gegen 20.30 Uhr in der Martin-Luther-Straße auf ihrer Flucht beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Guido Rehr, Pressesprecher

