POL-WE: Kein Beruf wie jeder andere... Einstellungsberaterin informiert über Auswahlverfahren und Vorbereitungsmöglichkeiten für das duale Studium der Polizei Hessen

Kein Beruf wie jeder andere...

... ist der des Polizisten. Die Männer und Frauen der Polizei Hessen machen einen wichtigen Job. Sie setzen sich für die Einhaltung von Recht und Gesetz und damit für den Schutz jedes einzelnen Bürgers ein. Dabei ist kein Einsatz wie der andere. Ob bei Verkehrsunfällen, Streitigkeiten oder der Verfolgung von Straftaten fordert der Umgang in jeder Situation ein besonderes Fingerspitzengefühl für Menschen und Lage. Mal bedarf es Hilfe und Unterstützung, ein anderes Mal ist Druck und möglicherweise auch Zwang erforderlich. Diese Vielfalt und die hohe Verantwortung, die die Freunde und Helfer tragen machen den Beruf so besonders. Wie man Polizist/Polizistin wird, welche Einstellungsvoraussetzungen erfüllt sein müssen und wie Eignungsauswahlverfahren und duales Studium ablaufen, erfahren Interessierte bei der nächsten Informationsveranstaltung der Einstellungsberaterin Corina Weisbrod im Polizeizentrum Butzbach, Roter Lohweg 29. Am Dienstag, 26.03. um 14 Uhr berichtet die Kriminalhauptkommissarin, was auf Bewerberinnen und Bewerber im Auswahlverfahren zukommt und wie sie sich darauf vorbereiten können. Anmeldung erforderlich unter Einstellungsberatung.PPMH@Polizei.Hessen.de

