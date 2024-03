Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Wohnung in Büdingen durchwühlt + Einbrüche scheitern in Bad Vilbel + Reifenstecher in Rosbach v.d.H. +

Friedberg (ots)

Büdingen: Wohnung durchwühlt -

Ungebetene Gäste suchten in der Straße "Am Schlag" die Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf. Zwischen Samstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr und Sonntagabend, gegen 19.15 Uhr verschafften sich die Diebe Zutritt zu der Wohnung und suchten nach Beute. Ihnen fielen eine Digitalkamera, ein Laptop sowie ein Objektiv in die Hände. Zeugen, die die Täter zur genannten Zeit in der Straße "Am Schlag" beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 mit der Polizeistation in Büdingen in Verbindung zu setzen.

Bad Vilbel: Einbruch scheitert -

Die Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Paul-Ehrlich-Straße hielt den Hebelversuchen unbekannter Einbrecher stand. Die Täter versuchten offensichtlich zwischen dem 08.03.2024 (Freitag) und dem vergangenen Freitag gewaltsam in das Treppenhaus einzudringen. Zurück bleib ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Bad Vilbel: EC-Karte hilft Einbrecher nicht -

Am frühen Montagmorgen versuchte ein Unbekannter in ein Haus in der Paul-Ehrlich-Straße einzusteigen. Um kurz nach 04.00 Uhr hantierte der Unbekannte vermutlich mit einer EC-Karte in Höhe des Schlosses der Haustür. Damit beabsichtigte er offensichtlich die sogenannte "Türfalle" aus dem Schloss zu drücken, um die Tür öffnen zu können. Der Täter scheiterte und suchte das Weite. Der Mann ist etwa 30 Jahre alt, zwischen 170 und 175 groß und schlank. Er hat einen dunklen Teint und hatte schwarze nach hinten gekämmte glatte und schulterlange Haare. Er ist Brillenträger und trug eine dunkelblaue Hose, eine schwarze Jacke sowie helle Schuhe. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat den Täter am frühen Montagmorgen in der Paul-Ehrlich-Straße beobachtet? Wem ist der Mann in der Nacht sonst aufgefallen? Wer kann Angaben zur Identität des Einbrechers machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Rosbach v.d.H.: Reifen platt -

Die Anschaffung von vier neuen Reifen kommen auf den Besitzer eines Polos zu, nachdem ein Unbekannter diese platt gestochen hatte. Der schwarze VW parkte am frühen Samstagmorgen, zwischen 03.00 Uhr und 06.30 Uhr in der Uhlandstraße, in Höhe der Hausnummer 57. Hinweise zu dem Täter nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

