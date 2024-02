POL-WHV: Versuchter Diebstahl in Jever - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - Ein 62-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw am Freitagmorgen den Ibenweg in Jever, als er in einer Rechtskurve aufgrund eines kurzfristigen körperlichen Schwächeanfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge kam er nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Hecke und einen Gartenzaun und landete schließlich in starker ...

mehr