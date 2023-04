Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Zella-Mehlis (ots)

Am Freitag den 28.04.23, zwischen 09.30 Uhr und 10.30 Uhr kollidiert ein Fahrzeug auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Talstraße in Zella-Mehlis mit einem dort geparkten Opel Corsa. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin pflichtwidrig. Der Sachschaden an dem geparkten Fahrzeug beträgt ca. 1000,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.

