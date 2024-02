Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Jever - Pkw landet in Vorgarten - Fahrer und Beifahrer leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Ein 62-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw am Freitagmorgen den Ibenweg in Jever, als er in einer Rechtskurve aufgrund eines kurzfristigen körperlichen Schwächeanfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge kam er nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Hecke und einen Gartenzaun und landete schließlich in starker Schräglage im Vorgarten eines Einfamilienhauses. Der Fahrzeugführer und sein 28-jähriger Beifahrer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Am Pkw sowie am Zaun und Hecke entstand erheblicher Sachschaden. Zudem musste aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen die Fahrbahn von einer Spezialfirma gereinigt werden.

