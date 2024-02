Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kellereinbrüche in Wilhelmshaven - 54-Jähriger festgenommen und in Untersuchungshaft - Polizei sucht Eigentümer von sichergestellten Gegenständen

Seit August letzten Jahres kam es im Wilhelmshavener Stadtgebiet vermehrt zu Kellereinbrüchen, bei denen zunächst unbekannte Täter hauptsächlich Werkzeuge und Angeln entwendeten. Im Rahmen der Ermittlungen fiel der Tatverdacht auf einen 54-jährigen Wilhelmshavener, der am 06.12.2023 im Wilhelmshavener Stadtgebiet schließlich festgenommen werden konnte. Die Beamten trafen den 54-Jährigen vor der Wohnung seines mutmaßlichen Hehlers mit Diebesgut an, bei dem es sich um einen 68-jährigen Wilhelmshavener handelt. Dieser war ebenfalls im Rahmen der Ermittlungen in den Fokus der Beamten geraten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erfolgte die Durchsuchung der Wohnung des 68-Jährigen, bei der die Beamten hochwertige Werkzeuge und Angeln beschlagnahmten. Einige Gegenstände konnten bereits Straftaten zugeordnet werden. Für die weitere Zuordnung wendet sich die Polizei mit Bilddateien der beschlagnahmten Gegenstände, die alle im Presseportal eingestellt sind, an die Bevölkerung und bittet Personen, die die Gegenstände als ihr Eigentum erkennen, sowie Zeugen, die Hinweise zu den Gegenständen geben können, die Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 zu kontaktieren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg und Anordnung des Amtsgerichtes Oldenburg sitzt der 54-Jährige seit der Festnahme in Untersuchungshaft. Gegen den 68-Jährigen werden Ermittlungsverfahren wegen Hehlerei geführt.

