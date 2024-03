Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbrüche auf dem Faselmarkt in Butzbach + Einbrecher scheitern an Bäckereitüren + Fußgängerin von Pkw erfasst +

Friedberg (ots)

Butzbach: Weinstand und Fahrgeschäft aufgebrochen -

In der Nacht von Montag auf Dienstag trieben Diebe auf dem Faselmarkt ihr Unwesen. Zwischen 21.30 Uhr und 08.30 Uhr brachen sie die Tür eines Fahrgeschäftes auf und suchten nach Wertsachen. Im selben Zeitraum schoben sie gewaltsam den Rollladen eines Weinstandes hoch und kletterten hinein. Auch hier suchten sie nach Beute. Den Dieben fielen unter anderem mobile PC, Bargeld in noch nicht bekannter Höhe sowie Alkohol in die Hände. Der Wert der Beute steht noch nicht fest. Zeugen, die die Diebe auf dem Faselmarkt beobachteten oder denen dort in der besagten Nacht in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06033) 70430 mit der Polizeistation in Butzbach in Verbindung zu setzen.

Butzbach: Einbrecher scheitern -

Ein Bäckerbetrieb in der Philipp-Reis-Straße rückte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Diebe hebelten vergeblich an zwei Eingangstüren und ließen einen Schaden von rund 5.000 Euro zurück. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher zwischen 18.30 Uhr und 05.00 Uhr an der Bäckerei beobachtet? Wem sind dort sonst zu dieser Zeit Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 70430.

Friedberg: Fußgängerin erfasst -

Mit Prellungen überstand eine Fußgängerin heute Morgen einen Zusammenstoß mit einem Pkw. Um kurz vor acht hielt ein Bus an einer Haltestelle auf der Homburger Straße. Währenddessen fuhr die 40-jährige Autofahrerin an dem Bus vorbei. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg die 19-jährige Fußgängerin aus dem Bus aus und betrat vor dem Bus die Fahrbahn. Hier erfasste der Pkw der Friedbergerin. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung der in Niddatal lebenden 19-Jährigen und brachte sich zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell