POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht im Bereich Krankenhaus Mayen

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Am 15.12.2023 befuhr eine 80jährige PKW-Fahrerin gegen 11 Uhr die Ahrweilerstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler und wollte am Ende auf die Ringener Straße in Richtung Sebastianstraße einbiegen. Hierbei übersah sie eine 26jährige Fußgängerin, die gerade den Fußgängerüberweg überquerte. Die Fußgängerin wurde hierbei am Bein verletzt und musste mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus ...

