POL-WE: + Dodge und Audi in Vilbel gestohlen + Dieseldiebe in Weckesheim unterwegs + Einbruch in Butzbacher Kita + Scheibe an Kloppenheimer Schule eingeworfen +

Friedberg (ots)

Reichelsheim-Weckesheim: Dieseldiebe schlagen zu -

Mindestens 800 Liter Diesel erbeuteten Diebe aus den Tanks von vier in der Straße "Am Heiligen Stock" geparkten Fahrzeugen. Im Zeitraum von Freitagnachmittag, gegen 13.00 Uhr bis Montagmorgen, bis 06.30 Uhr saugten sie den Kraftstoff aus den Tanks eines grünen Fendt Traktors, zweier orangefarbener und eines gelben Baggers. Aufgrund der Menge des Diesels geht die Polizei davon aus, dass die Diebe den Kraftstoff in Tanks umpumpten und mit einem Transporter oder einem Anhänger in Sicherheit brachten. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Butzbach: Diebe in der Kita -

Auf Wertsachen aus der Kita hatten es Einbrecher in der Schillerstraße abgesehen. Am zurückliegenden Wochenende, zwischen Freitagabend und Montagfrüh, brachen die Diebe eine Tür auf und suchten im Inneren nach Beute. Nach einer ersten Einschätzung fehlen ein Fotoapparat sowie eine Musikbox. Die Aufbruchschäden summieren sich auf ca. 1.000 Euro. Hinweise zu den Einbrechern nehmen die Ermittler der Butzbacher Polizei unter Tel.: (06033) 70430 entgegen.

Bad Vilbel: Autodiebe schlagen zu / Polizei bittet um Mithilfe -

Am frühen Montagmorgen schlugen Autodiebe im Tannenweg und in der Friedrich-Nietzsche-Straße zu. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich die Täter in den frühen Morgenstunden im Tannenweg an einem großen weißen Pick-Up vom Typ "Dodge - RAM 1500" zu schaffen machten. Sie überwanden die Diebstahlsicherungen des auffälligen Wagens mit den Kennzeichen "FB-A 7" und machten sich mit dem rund 40.000 Euro teuren Fahrzeug auf und davon. Ein Hinweis polnischer Polizisten am Montagnachmittag an die deutsche Polizei, führte zu einem weiteren Autodiebstahl in Bad Vilbel, den der Besitzer bis dahin noch nicht bemerkt hatte. Die Täter hatten in derselben Nacht einen schwarzen Audi Q7 in der Friedrich-Nietzsche-Straße gestohlen und geradewegs ins östliche Nachbarland "überführt". Bei einer Kontrolle in einer Werkstatt, entdeckten die polnischen Ermittler den Audi. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Autodiebe am frühen Montagmorgen, nach 02.00 Uhr im Tannenweg an dem auffälligen schwarzen Pick-up oder in der Friedrich-Nietzsche-Straße an dem schwarzen Audi Q7 beobachtet? Wem sind dort sonst in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Karben-Kloppenheim: Scheibe eingeworfen -

Rund 200 Euro wird die neue Scheibe des Pavillons auf dem Gelände der Grundschule Kloppenheim kosten, nachdem ein Unbekannter einen Stein gegen diese geschleudert hatten. Zwischen Freitagnachmittag, gegen 13.30 Uhr und Montagmorgen, gegen 07.45 Uhr warf der Täter die Scheibe ein. Zeugen, die den Steinewerfer beobachteten oder die sonst Angaben zu Personen am Wochenende auf dem Schulgelände machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 mit der Polizeistation in Bad Vilbel zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

