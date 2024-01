Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Feuer in Krankenhausnebengebäude

Rotenburg (Wümme) (ots)

Zu einem Brand in einem Gebäude auf dem Altgelände des Krankenhauses kam es am Nachmittag in Rotenburg (Wümme).

Um 20 nach drei wurden Kräfte der Feuerwehren aus Rotenburg und Hemsbünde zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Vor Ort wurde schnell klar, dass es in einer kleinen Küche im Obergeschoss des Gebäudes zu einem Feuer gekommen war. Das Einsatzstichwort wurde daraufhin auf "Feuer 3" erhöht, sodass weitere Einsatzkräfte alarmiert wurden.

Die Patienten des Gebäudes wurden durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Gebäude evakuiert und ins Freie gebracht. Da draußen nur leichte Plusgrade herrschten wurden weitere Rettungswagen alarmiert. Das Feuer in der Küche wurde von zwei Trupps unter Atemschutz schnell abgelöscht, sodass sich der Schaden auf den betroffenen Raum begrenzt. Die Nachlösch-, Kontroll- und Belüftungsarbeiten waren nach ca. 45 Minuten beendet. Die meisten der nachalarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Einsatzfahrt abbrechen, sodass nur die Feuerwehren aus Rotenburg, Hemsbünde und Hastedt mit 9 Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften vor Ort waren.

Von den vom Rettungsdienst gesichteten 17 Personen wurde niemand verletzt. Alle Patienten konnten nach kurzer Zeit wieder ins Gebäude zurückkehren.

Nach anderthalb Stunden konnte der Einsatz beendet und die Rückfahrt angetreten werden.

Der Rettungsdienst war mit sechs Rettungswagen und 2 Notärzten vor Ort. Ebenfalls im Einsatz war die SEG Rettung Süd sowie die DRK Kreisbereitschaft Rotenburg.

Angaben zur Schadenhöhe und Schadenursache können von Seiten der Feuerwehr nicht gemacht werden.

