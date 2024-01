Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Öl läuft in die Lehrde

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Visselhövede (ots)

Zu einer Gewässerverunreinigung ist am heutigen Samstag um 12:30 Uhr die Feuerwehr Visselhövede sowie die Feuerwehr Hastedt (Samtgemeinde Bothel) alarmiert worden.

Gemeldet wurde, dass in einem Gewerbebetrieb des Gewerbe Campus an der Celler Straße ein Fass mit Öl umgekippt sei und nun das ausgelaufene Öl in den angrenzenden Bach laufen würden.

Der Stadtbrandmeister war zuerst vor Ort und konnte die Lage bestätigen. Das ausgelaufene Öl hatte sich auf dem Vorplatz des Gewerbebetriebes verteilt und wurde durch den leichten Regen in die Regenwasserkanalisation geleitet. Das Regenwasser sammelte sich dann im Bach, der Lehrde, welcher durch den Gewerbe Campus verläuft.

Damit nicht weiteres Öl in den Regenwasserkanal gelangt, wurde der Vorplatz mit Bindemittel abgestreut. Das Bindemittel sollte dafür sorgen, dass es sich mit dem Öl bindet und ein Abfließen verhindert.

Am Ende des Regenwasserkanals wurde ein Rohrdichtkissen eingesetzt, um ein weiteres Abfließen des Öl-Wasser-Gemisches in die Lehrde zu verhindern. Auf der Lehrde wurde eine Ölsperre gesetzt, sodass sich nachfließendes Öl nicht weiter in der Natur verbreiten konnte.

Die Untere Wasserbehörde des Landkreises wurde über den Vorfall informiert und die Kräfte der Ortsfeuerwehr Visselhövede konnten den Einsatz beenden. Die Unterstützung der Ortsfeuerwehr Hastedt wurde nicht mehr benötigt.

Nach gut einer Stunde war der Einsatz wieder beendet. Warum das Fass mit Öl umgekippt war, ist unklar.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell