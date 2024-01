Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Verkehrsunfall mit Gefahrgut

Waffensen (ots)

Bereits am Samstagabend kam es auf der B75 Fahrtrichtung Sottrum in Waffensen zu einem nicht alltäglichen Einsatz.

Um kurz vor 19:30 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Waffensen mit dem Stichwort "TH1" Verkehrsunfall in die Straße "Am Lerchenkrug" alarmiert. An der Einsatzstelle fanden die Einsatzkräfte dann zwei PKW vor, die sich während der Fahrt touchierten, wodurch einer der beteiligten PKW in den Seitenraum geschleudert wurde und einen Abhang hinabrutschte. Dort blieb der PKW in Seitenlage liegen.

Die jeweiligen Fahrer wurden nur leicht verletzt und durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst versorgt.

Bei der Erkundung der Einsatzstelle fielen den Einsatzkräften allerdings vier Druckgasbehälter auf, die durch den Aufprall aus dem Fahrzeug geschleudert wurden - eine davon hatte bereits abgeblasen. Bei genauerer Betrachtung stellten sich die Behälter als mit Lachgas gefüllt heraus, welche im Fahrzeug transportiert wurden. Da weitere Behälter im Fahrzeug lokalisiert werden konnten, wurden der Rüstwagen aus Sottrum und der Leiter des Gefahrgutzuges an die Einsatzstelle nachalarmiert. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden nach der Stabilisierung des Fahrzeuges insgesamt 30 solcher Druckgasbehälter aus dem Fahrzeug geborgen und in Sicherheit gebracht. Gemeinsam mit einer telefonischen Beratung der TUIS (Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungssystem der chemischen Industrie) wurden die Gasbehälter gut gesichert durch die Feuerwehr abtransportiert. Nach mehr als 3 Stunden konnte der Einsatz beendet werden und die Einsatzkräfte konnten wieder einrücken.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Waffensen und Sottrum, sowie der Leiter Gefahrgutzug und der Kreisbrandmeister.

Während des Einsatzes war die Bundesstraße komplett gesperrt.

Angaben zur Schadenhöhe und Schadenursache können von Seiten der Feuerwehr nicht gemacht werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell