POL-DO: Bekämpfung der Jugendkriminalität - Schwerpunkteinsatz in mehreren Dortmunder Ortsteilen und Lünen

Wie Anfang März berichtet, setzt die Polizei Dortmund einen Fokus auf die Bekämpfung der Jugendkriminalität.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5730233

Am Freitagnachmittag (22.3.) bis in die späten Abendstunden führte die Polizei in Aplerbeck, Scharnhorst und Lünen-Brambauer Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Jugendkriminalität durch. Mit dabei war auch der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Dortmund.

Insgesamt kontrollierten die Beamten 135 Personen und 10 Fahrzeuge. Sie sprachen 16 Platzverweise aus und leiteten drei Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Einige Minderjährige (13 Jahre) wurden mit Einwegzigaretten, so genannten Vapes, angetroffen. Sie wurden den Eltern übergeben. Weitere Verstöße gegen das Tabak- und Jugendschutzgesetz wurden von Mitarbeitern des kommunalen Ordnungsdienstes festgestellt.

Insgesamt wurden während der Einsatzzeit nur wenige Jugendliche angetroffen. Die Dortmunder Polizei wird in nächster Zeit weitere Schwerpunkteinsätze für die Sicherheit in den Stadtteilen durchführen, insbesondere dann, wenn das warme Frühlings- und Sommerwetter die Menschen in großer Zahl ins Freie treibt.

