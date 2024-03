POL-DO: Mann bei Verkehrsunfall auf der B 236 schwer verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0313 Einen 34-jährigen Tatverdächtigen konnte die Polizei am Donnerstagabend (21.3.2024) nach einem Diebstahl in einem Industriegebiet in Dortmund-Wambel festnehmen. Zuvor erhielten Mitarbeiter einer Firma in der Eichendorffstraße über eine Videokamera live die Bilder, die Unbekannte auf dem umzäunten Gelände zeigten. Die Zeugen ...

mehr