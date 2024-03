Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugen informieren Polizei über Diebstahl: Eine Festnahme und ein Zeugenaufruf

Dortmund (ots)

Einen 34-jährigen Tatverdächtigen konnte die Polizei am Donnerstagabend (21.3.2024) nach einem Diebstahl in einem Industriegebiet in Dortmund-Wambel festnehmen. Zuvor erhielten Mitarbeiter einer Firma in der Eichendorffstraße über eine Videokamera live die Bilder, die Unbekannte auf dem umzäunten Gelände zeigten.

Die Zeugen verständigten die Polizei, die jetzt Zeugen sucht, denn zwei Tatverdächtige konnten entkommen.

Als die Polizei um 22:40 Uhr die Eichendorffstraße erreichte, verließen drei dunkel gekleidete Männer einen VW-Sharan mit französischem Kennzeichen. Sie ließen das Auto mit laufendem Motor zurück und rannten davon. Einer von ihnen versteckte sich hinter einem Container, wo die Polizei ihn festnahm. Die beiden anderen entkommenen Männer waren dunkel gekleidet.

Der 34-Jährige mit Wohnsitz in Hagen konnte sich nicht ausweisen und gab ein falsches Geburtsdatum an. In einer Wache konnte die Polizei die Identität des Mannes allerdings über den Abgleich von Fingerabdrücken ermitteln. Der Mann ist bundesweit mit ähnlichen Straftaten aufgefallen. Er wurde in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

In dem Tatfahrzeug lagen Kupferkabel. Die Polizei stellte den VW sicher und ließ diesen abschleppen. Die Kriminalpolizei ermittelt (schwerer Bandendiebstahl) und sucht Zeugen, die den VW Sharan und weitere verdächtige Personen, vor allem die geflüchteten Männer am Tatort oder in der Nähe gesehen haben.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

