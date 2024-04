Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Polizisten getreten + Angeblicher Spendensammler wird handgreiflich + Einbruch in Friseursalon +

Friedberg (ots)

Büdingen: Polizisten getreten

Zur Ausnüchterung sollte am späten Donnerstagabend (04.04.2024) eine 54-jährige Frau aus dem Vogelsbergkreis zur Polizeistation Büdingen gebracht werden. Zuvor meldeten Anwohner bei der Polizei, dass die Frau in einem Büdinger Stadtteil randalierte. Die alkoholisierte Frau verhielt sich gegenüber den beiden eingesetzten Streifen jedoch aggressiv und trat einer Polizeibeamtin gegen den Oberschenkel sowie einer Wachpolizistin in den Unterleib. Ein weiterer Wachpolizist verletzte sich hierbei an der Hand. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeistation Büdingen folgte die Vorstellung und Aufnahme in einer psychiatrischen Klinik.

Bad Nauheim: Angeblicher Spendensammler wird handgreiflich und flüchtet

Ein unbekannter Mann gab sich am Donnerstag (04.04.2024) kurz nach 14:00 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Kettelerstraße in Nieder-Mörlen als taubstummer Mitarbeiter einer Hilfsorganisation aus, um Spenden zu sammeln. Nach Ansprache durch einen Marktmitarbeiter reagierte die Person überraschenderweise aggressiv und ausfallend. Der Unbekannte bedrohte den Angestellten verbal und schlug ihm gegen die Schulter. Danach flüchtete der Täter mit einem dunklen BMW Kombi in Richtung Ober-Mörlen. Der Mitarbeiter des Einkaufsmarkts beschrieb den Täter als 20 - 25 Jahre alt, 170 cm - 175 cm groß, mit dunklem Teint, kurzen, dunklen Haaren und Bart. Die Person habe einen weißen Kapuzenpullover, ein schwarzes Langarmshirt, blaue Jeans und Sneakers getragen. Die Polizei fragt: Wer hat die beschriebene Person am Donnerstag in oder vor dem Einkaufsmarkt gesehen und kann weitere Angaben zur Person oder dem dunklen BMW machen? Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Butzbach: Einbruch in Friseursalon

Zu einem Einbruch in einen Friseursalon in der Färbgasse in Butzbach kam es in der Zeit von Donnerstag (04.04.2024), 18:00 Uhr bis Freitag (05.04.2024), 01:35 Uhr. Der oder die unbekannten Täter drangen durch die Eingangstür in den Laden ein und durchsuchten diesen. Sie erbeuteten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Zeugen, die den Einbruch beobachtet oder verdächtige Personen im genannten Zeitraum festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Butzbach telefonisch unter 06033 70430 zu melden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell