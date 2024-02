Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel gestohlen - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Bei der Polizei ging am Donnerstagvormittag ein Anruf wegen eines gestohlenen Geldbeutels ein. Laut der 65-jährigen Anruferin war sie gegen 11 Uhr in einem Supermarkt in der Fruchthallstraße einkaufen. Nach bisherigen Ermittlungen legte sie die Börse beim Bezahlen an der Kasse ab, um ihre Einkäufe zu verstauen. Danach war das Portemonnaie nicht mehr da. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei in Kaiserlautern zu melden. |kfa

