Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Handtasche geraubt + Baucontainer aufgebrochen + Hausbrand +

Friedberg (ots)

Friedberg: Handtasche geraubt

Zu einem Straßenraub kam es am Freitag (05.04.2024) gegen 15:30 Uhr in Friedberg. In der Straße "Schützenrain" stieß ein unbekannter Täter in Höhe der Hausnummer 17 eine 51-jährige Frau von hinten zu Boden. Anschließend riss der Unbekannte der Geschädigten deren Handtasche aus der Hand. Zwei Zeugen verfolgten den Mann, der jedoch unerkannt entkommen konnte. Zuvor nahm der Täter Bargeld und das Smartphone der Frau aus deren Handtasche und warf die Tasche danach weg. Der Handtaschenräuber wird wie folgt beschrieben: circa 175 cm groß, Mitte 20 Jahre alt, dunkler Teint, kurze, lockige, dunkle Haare, gepflegter 3-Tage-Bart, weiße Sportjacke, schwarzer Hoodie, dunkle Jogginghose und blauer Rucksack. Begleitet wurde der Täter durch einen weiteren Mann auf einem weißen Damenfahrrad. Der Begleiter soll circa 170 cm groß, etwa 20 Jahre alt und schmal sein. Er habe einen dunklen Teint gehabt und eine schwarze Mütze sowie dunkle Kleidung getragen. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu wenden.

Butzbach: Baucontainer aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter verschafften sich über das Wochenende von Freitag (05.04.2024), 14:00 Uhr bis Montag (08.04.2024), 07:00 Uhr Zutritt zu einer Baustelle im Ostheimer Weg in Butzbach. Auf dem Baustellengelände brachen die Täter einen Baucontainer auf, aus dem sie Getränkekisten und Toilettenpapier mitnahmen. Die Polizei in Butzbach bittet Zeugen, denen im genannten Zeitraum Personen oder Fahrzeuge auf dem Baustellengelände aufgefallen sind, sich telefonisch unter 06033 70430 zu melden.

Reichelsheim: Hausbrand

Am Dienstagmittag (09.04.2024) gegen 13:10 Uhr kam es zu einem Hausbrand in der Bad Nauheimer Straße in Reichelsheim, bei dem unter anderem der Dachstuhl, der Hauseingang und das Treppenhaus in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Freiwillige Feuerwehr Reichelsheim sowie Streifen der Polizei waren im Einsatz. Die Bad Nauheimer Straße musste für den Feuerwehreinsatz zwischenzeitlich komplett gesperrt werden. Verletzte Personen sind der Polizei nicht gemeldet geworden. Die vorläufige Schätzung der Schadenshöhe beläuft sich auf mindestens 60.000 EUR. Brandursachenermittler der Kriminalpolizei haben die Arbeit vor Ort aufgenommen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell