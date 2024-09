Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Wyk auf Föhr: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Kunstwerks

Wyk auf Föhr (ots)

In der Zeit von Montag (02.09.2024) bis Dienstag (03.09.2024) kam es zu einem Diebstahl eines Kunstwerks aus einem Geschäft auf Föhr. Die Polizeistation Wyk auf Föhr hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Das Bild "into the open III" der Künstlerin Susanne Wind mit den Maßen 20 x 30 cm wurde von unbekannten Tätern während der Geschäftszeiten aus einem Raumausstattungsgeschäft in der Wilhelmstraße in Wyk entwendet.

Wer während des Zeitraums verdächtige Beobachtungen in dem Geschäft gemacht oder verdächtige Personen gesehen hat bzw. Hinweise auf den Verbleib des Kunstwerks geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Wyk auf Föhr unter der Telefonnummer 04681 75 89 80 oder per Email an Wyk.PST@polizei.landsh.de zu melden.

