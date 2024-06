Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Kreispolizeibehörde Unna beim Berufs- und Studienorientierungstag dabei

Unna (ots)

Was sind die Aufgaben der Polizei? Welche Ausrüstungen müssen die Beamtinnen und Beamten immer mit sich tragen? Welche Aufstiegsmöglichkeiten hat man bei der Polizei? Und: wie schnell fährt ein Polizeimotorrad?

Diese und noch mehr Fragen können sich alle Interessierten am Mittwoch, 05.06.2024 in der Stadthalle in Unna beim Berufs- und Studienorientierungstag beantworten lassen. Am Messestand der Kreispolizeibehörde Unna erfahren Sie, was Sie für den Beruf eines Polizisten mitbringen müssen.

Ziel des Berufs- und Studienorientierungstages ist es, Unternehmen, Hochschulen und andere Institutionen auf einer Messe zu treffen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Bei lockeren Gesprächen lässt sich besser über duale Studiengänge, Studium oder Ausbildungsplätze reden.

Den Stand der Kreispolizeibehörde Unna finden Sie im Obergeschoss der Stadthalle - im Außenbereich stehen noch ein Streifenwagen und ein Motorrad. Auch dort freuen sich die Polizistinnen und Polizisten auf Ihre Fragen.

Der Berufs- und Studienorientierungstag - Mittwoch, 05.06.2024 in der Stadthalle Unna von 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell