POL-UN: Kreis Unna - Public Viewing-Veranstaltungen beim CL-Finale ohne größere Vorkommnisse

Die im Zuge des Fußball-Champions League-Finalspiels Borussia Dortmund gegen Real Madrid im Kreis Unna stattgefundenen Public Viewing-Veranstaltungen mit mehreren hundert Besuchern sind größtenteils ruhig verlaufen.

Nach dem Besuch der Veranstaltung in der Stadthalle in Unna gab es zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung sowie einen Platzverweis. Die größeren Public Viewings in Schwerte, Fröndenberg-Dellwig und in Werne auf dem Schützenfest blieben störungsfrei.

Die Kreispolizeibehörde Unna freut sich zusammen mit Ihnen auf eine friedvolle Fußballeuropameisterschaft 2024 hier bei uns im eigenen Land!

