POL-EU: Pkw-Fahrerin fährt in den Gegenverkehr

Euskirchen (ots) - Am Mittwoch (1. Mai) wurden im Zeitraum von 1 bis 11.30 Uhr zehn Terrassenstühle von einem Lokal in der Berliner Straße in Euskirchen entwendet. Unbekannte entwendeten die Stühle von der Terrassenfläche des Lokals. Der Wert der entwendeten Stühle beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro-Bereich. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / 799-90209 ...

