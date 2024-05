Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrräder aufgefunden: Polizei sucht Eigentümer

Euskirchen (ots)

Bereits am Freitag (16. Februar)wurden in Euskirchen mehrere nachweislich gestohlenen Fahrräder aufgefunden.

Ebenfalls wurden drei Fahrräder sichergestellt, welche bis dato noch keinem Eigentümer zugeordnet werden können.

Hierbei handelt es sich um nachfolgend aufgeführte Fahrräder:

1.Moutainbike, Stevens, XCross, weiß mit grauer Aufschrift und grünen Applikationen, mit schwarzer Satteltasche, Getränkehalter, schwarzer Klingel

2.Moutainbike, Cube, nature, schwarz mit grauer Aufschrift, mit schwarzer Satteltasche, Getränkehalter, schwarzer Klingel

* Aufgrund des übereinstimmenden Zubehörs (Klingel, Satteltasche, Getränkehalter, Schutzblechhalter, usw.) könnte es sich um Partnerräder oder Räder derselben Person handeln

3.Kinderfahrrad, Flyke, schwarz mit weißer Aufschrift, grauen und blauen Applikationen

Wem gehört eines dieser Fahrräder ? Wer kann Angaben zu dem Besitzer machen?

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an: 02251-799 0 oder 02251 799 570 oder per E-Mail an Poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de

