POL-EU: Bilanz der Mainacht

Nettersheim (ots) - Am Sonntag, den 28. April kam es um 17:15 Uhr auf der Erftstraße zwischen Bad Münstereifel-Schönau und Nettersheim-Holzmülheim zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht. Ein Radfahrer befuhr die Erftstraße, als ein Pkw Smart in der Farbe blau und silber hupend an ihm vorbeifuhr. Daraufhin kam der Fahrradfahrer zu Fall und verletzte sich. Ein mutmaßlicher Zeuge in einem Mercedes Kombi ...

mehr