Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Täter bei Einbruch überrascht

Kamen (ots)

Ein unbekannter Täter hat Samstagmorgen (01.06.2024) gegen 02.50 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus am Rotdornweg in Kamen-Methler einzudringen.

Ein Zeuge, der mit seinen Hunden eine Runde machte, konnte ihn in Tatortnähe antreffen und dadurch einen weiteren Einbruch abwenden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 18-23 Jahre - ca. 1,80m groß - heller Hautton - Vermutlich kurze dunklere Haare - Jeans - schlabbriger roter Kapuzenpullover - akzentfreies Deutsch

Ein in unmittelbar zum Tatort gefundener Rucksack mit Werkzeug und Elektrogeräten konnte sichergestellt werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell