POL-UN: Kamen - Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt

Fröndenberg (ots) - Am Mittwoch, 29.05.2024, im Zeitraum von 14:30 bis 22:40 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in Werkstatt und Büro einer Metallbau-Firme an der Straße In den Telgen ein. Metall-Gegenstände und Werkzeug wurden teilweise zum Abtransport bereitgestellt, aber offensichtlich zurückgelassen. Was genau entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt ...

