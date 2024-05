Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Firmeneinbruch auf der Hohenheide - Zeugen gesucht

Fröndenberg (ots)

Am Mittwoch, 29.05.2024, im Zeitraum von 14:30 bis 22:40 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in Werkstatt und Büro einer Metallbau-Firme an der Straße In den Telgen ein. Metall-Gegenstände und Werkzeug wurden teilweise zum Abtransport bereitgestellt, aber offensichtlich zurückgelassen. Was genau entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 zu melden.

