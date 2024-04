POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsmessung

Lüdenscheid (ots) - Am Freitag um 21.45 Uhr brannte an der Herderstraße ein Papiercontainer. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Unbekannte haben in der vergangenen Nacht am Römerweg versucht, Metallschrott zu stehlen. Gegen 2.45 Uhr bekam der Eigentümer des Geländes einen Alarm auf seinem Handy. Er informierte die Polizei. Als die Polizei eintraf, stand an der ...

