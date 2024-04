Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrand - Metalldiebe - Messerangriff - Pedelec gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Am Freitag um 21.45 Uhr brannte an der Herderstraße ein Papiercontainer. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht am Römerweg versucht, Metallschrott zu stehlen. Gegen 2.45 Uhr bekam der Eigentümer des Geländes einen Alarm auf seinem Handy. Er informierte die Polizei. Als die Polizei eintraf, stand an der Rückseite des Platzes, an der L 692, ein weißer Kastenwagen mit laufendem Motor. Die Insassen erkannten die Beamten und flüchteten. Im Bereich der Zufahrt ließen sie eine mit Metall gefüllte Schubkarre zurück. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach dem Kastenwagen verlief negativ.

Nachtragsmeldung zu "44-jähriger Mann nach Streit schwer verletzt" vom 7.4.2024, 0:.26 Uhr:

Am Rande eines Kindergeburtstages kam es am Samstag kurz nach 22 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Volmestraße zu einem Streit zwischen dem 44-jährigen Wohnungsinhaber und einem 43-jährigen, alkoholisierten Besucher. Um den Streit nicht vor den Kindern auszutragen, gingen die Männer auf den Hausflur. Dort griff der 43-Jährige zu einem Messer, verletzte den 44-Jährigen am Hals und rannte hinunter auf die Straße. Andere Gäste stellten den Besucher draußen auf der Straße zur Rede, worauf dieser einen 40-jährigen Mann mit dem Messer leicht am Arm verletzte und wegrannte. Er bestieg ein Taxi und fuhr davon. Eine Fahndung der Polizei am Abend verlief ohne Erfolg. Der Rettungsdienst versorgte den 44-Jährigen und brachte ihn ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Es bestand keine Lebensgefahr. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

In der Nacht zum Freitag wurde an der Wilhelmstraße in einen Lagerraum eines Geschäftes eingebrochen. Unbekannte entwendeten einen Tresor mit Bargeld.

Aus einer offenstehenden Garage an der Winkhauser Straße wurde am Sonntagabend um 19.30 Uhr ein Pedelec der Marke Deruiz gestohlen. Der Garageninhaber hatte nur kurz eine Testfahrt mit neuen Pedelec seiner Frau gemacht. Als er nach drei Minuten zurückkam, war das mit einem Schloss am Tor gesicherte andere Pedelec weg. Seine Frau sah den Fremden mit dem Pedelec ihres Mannes vom Balkon aus. Sie schätzte den Unbekannten auf ein Alter zwischen 40 und 45 Jahren. Er hat braune Haare und trug schwarze Hose und schwarze Jacke. Der Ehemann machte sich noch auf die Suche nach dem Unbekannten. Die Suche verlief jedoch negativ, ebenso wie die anschließende Nahbereichsfahndung der Polizei. Wie sich herausstelle, nahm der Täter neben dem Pedelec noch eine Flasche Wein, eine Packung Heets und einen Schlüsselbund mit. (cris)

Ein 29-Jähriger aus Halver wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1.30 Uhr an der Talstraße von mehreren Personen verletzt. Als er die Straße passierte und Musik hörte, traf er auf eine Personengruppe aus dem Bereich eines Getränkemarktes. Der Halveraner geriet in eine verbale Auseinandersetzung mit den Personen und wurde geschubst und geschlagen. Die Gruppe von etwa 7 Leuten entfernte sich und fuhr mit mehreren Autos von einem Parkplatz davon. Wer alles aus der Gruppe an den Schlägen beteiligt war, wird noch ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen darum, Hinweise unter 02351 90990 mitzuteilen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (lubo)

