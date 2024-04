Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchte oder vollendete Einbrüche in Keller

Werdohl (ots)

Der Polizei wurden weitere vollendete oder versuchte Keller-Einbrüche gemeldet: In der Nacht zum Freitag brachen Unbekannte, in Feldstraße, Oststraße und Vorth-straße in Keller ein - oder versuchten es. Die größte Beute machten Diebe an der Wilhelmshöhe, wo drei Fahrräder - darunter ein schwarz-rotes Fischer-Pedelec samt Akku - gestohlen wurden. Dieser Diebstahl wurde bereits am 31. März gegen Mittag festgestellt, aber erst am vergangenen Freitagnachmittag bei der Polizei an-gezeigt. Zwischen dem 3. April (Mittwoch vergangener Woche) und Sonntagabend gab es Einbrüche in zwei Keller eines Hauses an der Carl-Diem-Straße. Aus einem Keller wurde Kleinelektronik gestohlen. In der Lacke öffneten Unbekannte einen Absperrzaun und entwendeten eine dahinter gelagerte Palette mit Felgen. (cris)

