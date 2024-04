POL-MK: Graffiti und Diebstahl

Hemer (ots) - Am Sonntagmorgen konnte festgestellt werden, dass Unbekannte am Lönsweg einen Stromverteilerkasten beschädigt haben. Dies muss innerhalb der Vortage passiert sein. Insbesondere die Türaufnahme wurde hier beschädigt. Bei Hinweisen wenden Sie sich an die Polizeiwache Hemer unter 02372 91990. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

