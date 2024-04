POL-MK: Auto beschädigt

Nachrodt - Wiblingwerde (ots) - Versuchter Einbruch Der 55 - Jährige Mitarbeiter eines Sportgeschäfts an der Hagener Straße musste am Nachmittag des 3.4. Einbruchsspuren an einer Tür des Geschäfts feststellen. Diese waren am Abend des Vortags noch nicht vorhanden. Unbekannte wollten scheinbar durch eine Glasschiebetür in die Räumlichkeiten eindringen. Die Polizei in Altena nimmt Zeugenhinweise unter 02352 91990 ...

