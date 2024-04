Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ingewahrsamnahme auf Kirmes

Flaschenwurf

Diebstahl

Streit und Körperverletzungen

Iserlohn (ots)

Taschendiebstahl

Einer 67 - jährigen Iserlohnerin wurde am Freitag zwischen 11-11:30 Uhr beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Baarstraße das Portemonnaie aus der Einkaufstasche gestohlen. Bei Hinweisen zur Tat nimmt die Polizei Iserlohn diese unter 02371 91990 entgegen.

Streit am Grüner Weg

Ein 48 - Jähriger aus Iserlohn ist am Freitagabend nach 22 Uhr Opfer einer gefährlichen Körperverletzung geworden. Er passierte den Grüner Weg und traf auf ein lautes Pärchen aus Mann und Frau und ermahnte diese zur Ruhe. Als er weiterging wurde er von Hinten durch den Mann angegangen, dieser hatte scheinbar einen Gegenstand in der Hand und es kam zu einer oberflächlichen Verletzung im Nackenbereich. Die beiden Personen entfernten sich, der Iserlohner wurde zur Wundversorgung ins Krankenhaus verbracht. Die Polizei Iserlohn bittet um Hinweise unter 02371 91990, ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Körperverletzung am Mühlentor

Am Sonntagmorgen um halb vier wurde ein 35 - jähriger Iserlohner im Bereich Mühlentor von zwei unbekannten Männern angepöbelt und dann geschlagen. Der Iserlohner konnte die Personen kaum beschreiben, es war auch Alkohol im Spiel. Bei Hinweisen nimmt die Polizei Iserlohn diese unter 02371 91990 entgegen.

Streit am Fritz-Kühn-Platz

Am Sonntagnachmittag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 28-jährigen Iserlohner und einem Unbekannten am Fritz-Kühn-Platz. Zeugen beobachtete gegen 17 Uhr eine Streitigkeit zwischen dem Iserlohner und der anderen Person, der Iserlohner schlug dabei mit der Faust nach dem Unbekannten. Dieser entfernte sich von der Örtlichkeit, kam aber später mit einem Pfefferspray zurück und sprühte dieses vor dem Iserlohner in die Luft. Als dann noch ein weiterer Unbekannter mit einer Bierflasche in der Hand dazukam und gestikulierte, löste sich der Streit und die beiden Unbekannten zogen davon. Der 28-Jährige blieb unverletzt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet, sowie gegen die unbekannte Gegenseite ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Flaschenwurf am Parkplatz

Am späten Samstagabend fuhr ein 18-Jähriger aus Hemer mit einem Freund im Auto über den Hembergparkplatz. Ein 41-Jähriger aus Unna, der sich mit anderen Personen auf dem Parkplatz aufhielt, bewarf die Motorhaube des 18-Jährigen mit einer Bierflasche, es entstand Sachschaden und ein Streit entwickelte sich. Die Polizei erschien und verwies die Parteien von der Örtlichkeit. Es wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Beleidigung aufgenommen.

Fahrraddiebstahl

Einem 25-Jährigen aus Iserlohn wurde am Samstag zwischen 13 und 22:30 Uhr das Fahrrad gestohlen. Er hatte es an der Waisenhausstraße abgeschlossen. Die Polizei Iserlohn bittet um Hinweise.

Ingewahrsamnahme nach Bedrohung

Ein 18-jähriger Iserlohner, der am Samstagabend vom Sicherheitsdienst nicht auf das Kirmesgelände gelassen wurde, bedrohte den Sicherheitsdienstmitarbeiter mit dem Tode, sollte er die Kirmes nicht betreten dürfen. Die Polizei erschien, nahm dem Iserlohner ein mitgeführtes Messer ab, und verbrachte ihn über die Dauer der Kirmesveranstaltung an dem Abend in das Polizeigewahrsam. Das Messer wurde einbehalten, der 18-Jährige nach am Abend nach Kirmesende entlassen. Es folgen eine Anzeige wegen Bedrohung und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. (lubo)

