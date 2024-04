POL-MK: 104 statt 50 km/h

Lüdenscheid (ots) - Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Volmestraße wurden am Samstag gegen 22.15 Uhr auf einen Streit im Haus aufmerksam. Ein 44-jähriger, in Werdohl gemeldeter Mann erlitt eine schwere Verletzung durch einen spitzen Gegenstand. Der Rettungsdienst versorgte ihn und brachte ihn ins Krankenhaus. Es besteht nach Einschätzung der Ärzte keine Lebensgefahr. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

