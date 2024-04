POL-MK: Korrektur Einsatzort

Menden (ots) - Am 17.03. kam es um etwa 2 Uhr morgens nahe der McDonalds Filiale an der Holzener Straße in Menden zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von überwiegend jugendlichen und teils unbekannten Personen. Im Zuge dessen kam es zu Verletzungen, einem Jugendlichen wurden seine Kopfhörer entrissen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können. (lubo) Rückfragen bitte an: ...

