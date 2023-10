Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit zwei Verletzten

Weimar (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der B7, am Abzweig Erfurter Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 33jähriger VW-Fahrer befuhr die B7, aus Richtung Gaberndorf kommend in Richtung Nohra. Am Abzweig Erfurter Straße ordnete er sich auf der Linksabbiegespur ein, musste allerdings an der roten Lichtzeichenanlage halten. Der dahinterfahrende 65jährige Audi-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 10 000 Euro. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme war die B7 zeitweise voll gesperrt.

