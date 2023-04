Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Dooring-Unfall

Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Emmerich (ots)

Am Donnerstagnachmittag (20. April 2023) ereignete sich auf der Steinstraße ein sogenannter Dooring-Unfall. Gegen kurz nach 14:30 Uhr war ein 81-Jähriger aus Emmerich mit seinem Pedelec auf der Steinstraße in Richtung Tempelstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 54 wollte er an einem Seat Leon vorbeifahren, der rechts am Fahrbahnrand auf einer Parkfläche stand. Just in diesem Moment öffnete der 31-Jährige Fahrer des Seat die Fahrertür um auszusteigen, scheinbar nahm er den Senior nicht wahr. Der Pedelecfahrer kollidierte mit der Autotür und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine örtliche Klinik, später wurde er in eine Spezialklinik verlegt.

Von einem sogenannten "Dooring"-Unfall (door = englisch für Tür) spricht man, wenn Radfahrende von der geöffneten Tür eines Kraftfahrzeugs erfasst werden. Unfälle dieser Art können durch den "Holländischen Griff" vermieden werden. Dazu greift man als Insasse eines PKW beim Aussteigen auf der Fahrerseite immer mit der rechten Hand nach dem Türgriff. So dreht man sich automatisch nach hinten, das Sichtfeld erweitert sich. Beifahrer auf der rechten Seite greifen mit der linken Hand nach dem Türgriff - so wird der gleiche Effekt erzielt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell